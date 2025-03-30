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رانيا منصور تنشر صورًا من العرض الخاص لفيلم "الصفا الثانوية بنات"

11:04 م الأحد 30 مارس 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    رانيا منصور
  • عرض 14 صورة
    رانيا منصور
  • عرض 14 صورة
    رانيا منصور
  • عرض 14 صورة
    رانيا منصور (8)
  • عرض 14 صورة
    رانيا منصور
  • عرض 14 صورة
    رانيا منصور
  • عرض 14 صورة
    رانيا منصور
  • عرض 14 صورة
    رانيا منصور
  • عرض 14 صورة
    رانيا منصور
  • عرض 14 صورة
    رانيا منصور
  • عرض 14 صورة
    رانيا منصور
  • عرض 14 صورة
    رانيا منصور (9)
  • عرض 14 صورة
    رانيا منصور
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كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة رانيا منصور متابعيها، صور من العرض الخاص لفيلم "الصفا الثانوية بنات"، استعدادًا لطرحه في عيد الفطر المبارك.

ونشرت رانيا مجموعة من الصور عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وأنتم طيبين، عيد سعيد عليكم من العرض الخاص لفيلم (الصفا الثانوية بنات).. فيلم العيد في جميع السينمات".

وأضافت: "مبسوطة جدًا بمشاركتي في الفيلم، لحظات جميلة من العمل مع الفريق المبدع، وأجواء مليئة بالضحك والمرح، متشوقة جدًا إنكم تشوفوا الفيلم، حقيقي هيعجبكم جدًا".

ويشارك في بطولة الفيلم: علي ربيع، أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي، وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسيكا حسام، لينا صفويا، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح.

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الصفا الثانوية بنات رانيا منصور
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