مع بناتها بالحجاب.. حنان ترك تنشر صورة مع أسرتها وتهنئ جمهورها بعيد الفطر

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة حنان ترك متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أحدث صور لها مع أسرتها، وهنأت جمهورها بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونشرت حنان ترك الصورة عبر حسابها على إنستجرام، وعلّقت قائلة: "عيد مبارك، أتمنى لكم جميعا عيد مبارك ومبهج".

من ناحية أخرى، احتفلت حنان ترك مؤخرًا بعقد قران نجلها عمر ترك، على فتاة من خارج الوسط الفني، في حفل عائلي اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.

يُذكر أن آخر أعمال حنان ترك كان مسلسل الرسوم المتحركة "صدق رسول الله"، الذي عُرض في رمضان 2024، وهو من تأليف فداء الشندويلي، وموسيقى شريف حمدان، وإخراج مصطفى الفرماوي.

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