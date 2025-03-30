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هكذا هنأ يوسف الشريف جمهوره بـ عيد الفطر المبارك

08:35 م الأحد 30 مارس 2025
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  • عرض 6 صورة
    يوسف الشريف
  • عرض 6 صورة
    يوسف الشريف
  • عرض 6 صورة
    يوسف الشريف
  • عرض 6 صورة
    يوسف الشريف
  • عرض 6 صورة
    يوسف الشريف
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كتبت- سهيلة أسامة:

هنأ الفنان يوسف الشريف جمهوره بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي.

ونشر الشريف صورًا كرتونية مصممة بتقنية الذكاء الاصطناعي، تجسد شخصياته في أعماله الفنية، وعلق عليها: "كل سنة وإنتم طيبين.. عيد سعيد".

يُذكر أن يوسف الشريف يستعد للعودة إلى شاشة السينما بعد غياب سنوات، من خلال فيلمه الجديد "ديربي الموت"، والذي أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن دعمه من خلال صندوق "بيج تايم"، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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يوسف الشريف عيد الفطر 2025
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