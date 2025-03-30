15صورة.. طه دسوقي يشارك متابعيه لحظات من العرض الخاص لفيلم "سيكو سيكو"

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان طه دسوقي متابعيه مجموعة صور من العرض الخاص لفيلم "سيكو سيكو"، الذي أقيم مساء أمس في إحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر، استعدادًا لطرحه في عيد الفطر المبارك.

وظهر طه دسوقي برفقة زوجته وعدد من أبطال الفيلم، ونشر الصور عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقًا: "الحبايب من العرض الخاص لفيلم سيكو سيكو".

فيلم "سيكو سيكو" من بطولة عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة، وعدد آخر من الفنانين. الفيلم من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، وإنتاج Film Square.

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