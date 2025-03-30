عمرو دياب يحيي حفلًا جماهيريا استثنائيًا في الآرينا كويت ٨ مايو

كتب- هاني صابر:

يستعد جمهور النجم عمرو دياب في الكويت لحدث فني استثنائي، حيث يحيي "الهضبة" حفلًا ضخمًا في مايو المقبل على مسرح الآرينا كويت من إنتاج وتنظيم شركة PACHA GROUP الرائدة في صناعة الترفيه.

ومن المقرر طرح التذاكر يوم الأحد المقبل ٦ أبريل الساعه ٦ مساءً على الموقع الرسمى فقط للارينا كويت من هنا

الحفل المرتقب يعد تجربة موسيقية مبهرة تجمع بين الهضبة وتاريخه الفني وجمهور الكويت الاستثنائي ، وسيتميز الحفل بتصميم المسرح بمقاييس عالمية والمؤثرات البصرية المتطورة، وأجواء ساحرة .

وتجدد اللقاء بين ادارة PACHA GROUP، والهضبة للسنه الثالثة على التوالي في ظل الثقة المتبادلة بين الطرفين والمبنية على تعاونات سابقة تكللت بنجاح كبير .

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لـ PACHA GROUP، المنتج حسين موسى، عن سعادته بهذا التعاون الجديد، مؤكدًا رهانه الكبير على نجاح الحفل، مشيرًا إلى أن ثقة عمرو دياب تعد شهادة على الاحترافية التي تتميز بها الشركة في تنظيم الفعاليات الكبرى.

ويترقب عشاق "الهضبة" هذه الليلة الاستثنائية التي تعد إحدى أبرز مفاجآت الصيف، ووعد "موسى" الجمهور بتجربة لا تُنسى لمحبي الموسيقى والطرب في الكويت.

وقال موسى: "يتميّز الجمهور الكويتي بحسٍ فني راقٍ وذائقة موسيقية مميزة، وهو دائمًا ما يتفاعل بحماس مع الحفلات الكبرى، مما يجعل حفلات الكويت محطات استثنائية في جولات النجوم، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، يضفي أجواءً من الحماس والتفاعل الذي لطالما ميّز الكويت كوجهة فنية رائدة في المنطقة".

ولا تزال لدى PACHA GROUP، العديد من المفاجآت التي ستعلن عنها لاحقا في ظل حرصهم على تقديم تجربة موسيقية لا تنسى وتعزيز مكانة الكويت في صناعة الترفيه بالمنطقة العربية.