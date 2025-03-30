نانسي عجرم تهنئ جمهورها بعيد الفطر: بتمنالكم أحلى الأمنيات

كتبت – منى الموجي:

هنأت المطربة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها ومتابعي صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ونشرت نانسي صورتها مكتوب عليها عيد مبارك، وعلقت "بمناسبة عيد الفطر المبارك، بتمنالكم أحلى الأمنيات وإن شاء الله يحمل العيد الصحة، السلام والسعادة للجميع. كل عام وانتوا بألف خير".

جدير بالذكر أن نانسي عجرم شاركت لاعب كرة القدم محمد صلاح في تقديم إعلان رمضاني لصالح إحدى شركات الاتصالات، وحملت الأغنية عنوان "تيجي نعيش"، كلمات: منة عدلي القيعي، ألحان: مدين، توزيع: أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

وتقول في مقطع من الأغنية "تيجي نعيش العمر لحظة بلحظة بلحظة، تعالى نعيش ونسيب بكرة لبكرة لبكرة، وأصلا ده مفيش في إيدينا غير دلوقتي نعيشه، تعالى نعيش".