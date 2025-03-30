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نجل أحمد منيب يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل انتهاء أزمة استغلال"يا وعدي على الأيام" في "قهوة المحطة"

11:27 ص الأحد 30 مارس 2025

بوستر قهوة المحطة

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كتب- مصطفى حمزة:

كشف فتحي منيب "نجل الملحن الراحل أحمد منيب"، تطورات أزمة استغلال أغنية والده "يا وعدي على الأيام"، في مقدمة مسلسل "قهوة المحطة"، الذي يعرض في رمضان الحالي.

فتحي منيب، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال: "فوجئنا أن الأغنية التي لحنها وطرحها والدي رحمه الله، في عام 1984، تم استغلالها في مقدمة المسلسل، وبعد التواصل مع جمعية المؤلفين والملحنين، أبلغونا أن الشركة المنتجة حصلت من خلالهم، على التصريح الخاص باستخدام، اللحن والكلمات التي كتبها الشاعر الراحل عبدالرحيم منصور".

وتابع: "التصريح الخاص بالجمعية، لم يكن يشمل استغلال صوت أحمد منيب، ولهذا قمنا كورثة بالتواصل مع الشركة المنتجة، وبالفعل مشكورين قاموا بسداد المستحق عن ذلك لنا كورثة".

فتحي منيب، أوضح: "الشركة المنتجة، سارعت أيضا الاستجابة لطلبنا، بتعديل اسم مؤلف الكلمات، إذ تم وضع اسم الشاعر عبد الرحيم منصور، وتصحيح خطأ نسبها إلى الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، وتم كذلك إضافة اسم موزع الأغنية المبدع حميد الشاعري".

مسلسل "قهوة المحطة"، بطولة بيومي فؤاد، وهالة صدقي، وأحمد غزي، أحمد خالد صالح، ومحمد الصاوي، ورياض الخولي، وانتصار، غادة طلعت، وحسن أبو الروس، فاتن سعيد، أحمد ماجد، ضياء عبدالخالق، علاء مرسي، علاء عوض، يوسف عثمان، وتأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري.

نجل أحمد منيب يا وعدي على الأيام قهوة المحطة مسلسل قهوة المحطة
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