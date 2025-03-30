مسلسل "إش إش" الحلقة ٢٩.. القبض على رجب الجريتلي ومحاولة قتل إخلاص كابوريا



كتبت- منال الجيوشي:

عرضت قناة "mbc مصر"، و"منصة شاهد"، الحلقة ٢٩ من مسلسل "إش إش".

بدأت الحلقة بذهاب "إش إش" - مي عمر- للمقدم معتصم الألفي- أحمد عبدالله- لإبلاغه أن رجب الجريتلي - ماجد المصري- لن يقوم بتسليم شحنة المخدرات في موعدها، كما أنه ترك تجارة المخدرات.

بعدها تسمع "إش إش" من أحد الظباط، أن هناك قوة ستتجه للقبض على رجب وشركائه.

وتحاول "إش إش" الوصول لـ"رجب" وتحذيره، لكن تفشل ويتم القبض على رجب وفرج - طارق النهري- ومختار - محمد الشرنوبي.

تذهب "إش إش" لـ"رجب" في النيابة، إذ تعترف له أنها من أبلغت عنه، لكن قبل أن تقع في حبه، فيخبرها أنه سينتقم منها.

تجد "إش إش" والدتها إخلاص كابوريا - انتصار- غارقة في دمائها، وقد طعنت في صدرها.

يذكر أن مسلسل "إش إش" بطولة: "مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، انتصار، محمد الشرنوبي، دينا، شيماء سيف، علاء مرسي، ندى موسى، ومن إخراج محمد سامي".