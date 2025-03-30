هل انتهى الخلاف بين محمد رمضان وسميرة عبد العزيز؟.. الفنانة تحسم الجدل‬

كتب- محمد جعفر:

أكدت الفنانة سميرة عبد العزيز أنها لا تحمل أي ضغينة تجاه الفنان محمد رمضان، مشيرة إلى أنها لم ترغب في تصعيد الخلاف الذي دار بينهما، مضيفة: لا أشعر بأي غضب منه، فهو شاب في سن أولادي، ولا يصح أن أقارن نفسي به، لذلك تركته يقول ما يشاء، حتى إنه في النهاية اعترف لي قائلاً: أنتِ أفضل من أمي".

وأضافت خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، بأسلوب يعكس محبتها واحترامها للجميع: "قلت له: يا بني، أنا بمثابة والدتك، وليس بيننا أي خلاف".

وعن الهجوم غير المتوقع من الفنانة فريدة سيف النصر، أوضحت سميرة عبد العزيز أنها لم تهتم بالأمر ولم تحاول حتى التواصل معها، قائلة: لا أعلم لماذا هاجمتني، ولم أفكر في الاتصال بها أو الاستفسار عن السبب، فأنا أعرف نفسي جيدًا، وأثق في سلوكي".

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