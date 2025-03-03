غادة جبارة تدشن إذاعة أكاديمية الفنون لدعم الإبداع الفني

كتب- هاني صابر:

في إطار سعي أكاديمية الفنون لتعزيز دورها كمركز للإبداع والتواصل الفني، دشنت الدكتورة غادة جبارة، رئيس الأكاديمية، إذاعة أكاديمية الفنون التي ستكون منبرًا مفتوحًا للطلاب والأساتذة والمتطوعين، في خطوة تهدف إلى توفير منصة إعلامية تعكس روح الإبداع داخل الأكاديمية.

وتقدم الإذاعة مجموعة متنوعة من الفقرات الفنية تشمل المسلسلات الإذاعية، الفوازير، التواشيح، الأدعية الدينية، إلى جانب بث العروض الموسيقية والمسرحية، وأخبار الأكاديمية والفعاليات الثقافية المختلفة.

وأوضحت غادة جبارة، في تصريح صحفي، أن الإذاعة تمثل إضافة جديدة لدعم الطلاب وصقل مهاراتهم الإعلامية، مؤكدة أنها تأتي في إطار رؤية الأكاديمية لخلق بيئة تفاعلية تساعد على تنمية المواهب في مختلف المجالات الفنية.

جدير بالذكر أن البث المباشر للإذاعة بدأ بالفعل مع بداية شهر رمضان،ما يعكس نهج الأكاديمية في التركيز على المحتوى والإبداع الفعلي كأولوية أساسية.

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