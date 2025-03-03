بالصور.. ممثل شهير يدعم فلسطين بحفل الأوسكار 2025 بشعار"فلسطين حرة"

كتب- محمد أبو بكر:

ظهر الممثل الأسترالي البريطاني جاي بيرس مرتديًا دبوسًا يحمل شعار "فلسطين حرة" خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار 2025، في خطوة تضامنية مع القضية الفلسطينية.

وجاء الدبوس على هيئة حمامة بيضاء تحمل غصن زيتون ذهبيًا، في إشارة رمزية إلى السلام والتضامن مع القضية الفلسطينية، وظهر ذلك أثناء توافد النجوم على السجادة الحمراء قبل انطلاق الحفل في مسرح دولبي بلوس أنجلوس.

وقال بيرس، في تصريحات له على هامش الحفل: "هذا أقل ما يمكننا فعله، ودائمًا ما أركز على الاعتراف بفلسطين ومنحها أكبر قدر ممكن من الدعم، لأنها بحاجة ماسة إلى ذلك".

ويُعرف بيرس بمواقفه الداعمة للقضايا الإنسانية، حيث اعتاد خلال المواسم السابقة لجوائز هوليوود على ارتداء رموز تعبر عن دعم مختلف القضايا العالمية، مؤكدًا حرصه على توظيف منصته الفنية لإلقاء الضوء على القضايا التي تستحق الاهتمام.

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