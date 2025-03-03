بعد فوزه بجائزة الأوسكار..ما لا تعرفه عن الفيلم الفلسطيني No Other Land؟

كتب- محمد أبو بكر:

حقق الفيلم الفلسطيني "No Other Land" إنجازًا بفوزه بجائزة أفضل فيلم وثائقي في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2025، الذي أقيم في مسرح دولبي بلوس أنجلوس.

ويعد الفيلم الفلسطيني "No Other Land" التجربة الإخراجية الأولى لعدد من النشطاء الفلسطينيين والإسرائيليين الداعمين للقضية الفلسطينية.

قصة الفيلم

يوثق الفيلم نضال الصحفي والناشط الفلسطيني باسل عدرا ضد التهجير القسري الذي يتعرض له الفلسطينيون في مسافر يطا، جنوب الضفة الغربية.

ويبرز الفيلم الاعتداءات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق السكان، من هدم المنازل، وتهجير الأهالي، والاستيلاء على الأراضي بحجة تحويلها إلى منطقة عسكرية للتدريبات.

استطاع الفيلم إيصال معاناة الفلسطينيين إلى العالم، عبر تصوير عمليات التهجير والهدم، وعرض مشاهد مؤثرة تظهر العنف الذي يتعرض له السكان في مسافر يطا، واعتبره النقاد عملاً وثائقيًا استثنائيًا، يسرد الواقع الفلسطيني بعيون أبنائه، ويدعو إلى العدالة وحقوق الإنسان.

الإنتاج والجوائز

الفيلم هو إنتاج مشترك بين فلسطين والنرويج، ومن إخراج كل من باسل عدرا، حمدان بلال، يوڤال إبراهيم، وراحيل تسور، وتم عرضه لأول مرة في مهرجان برلين السينمائي الدولي 2024، حيث فاز بجائزتي أفضل فيلم وثائقي وجائزة الجمهور. كما حصل على عدة جوائز دولية أخرى، أبرزها:

جائزة الجمهور لأفضل فيلم وثائقي من مهرجان برلين السينمائي الدولي (فبراير 2024).

جائزة بيرلينالي لأفضل فيلم وثائقي من مهرجان برلين السينمائي (فبراير 2024).

جائزة الجمهور من مهرجان كوبنهاجن الدولي للأفلام الوثائقية (مارس 2024).

جائزة الجمهور من مهرجان رؤى الواقع الدولي في سويسرا (أبريل 2024).

جائزة جراند بيكس والجمهور من مهرجان MDAG في بولندا (مايو 2024).

جائزة الجمهور من مهرجان فانكوفر الدولي للأفلام (أكتوبر 2024).

جائزة بوسان لعشاق السينما من مهرجان بوسان السينمائي الدولي (أكتوبر 2024).

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