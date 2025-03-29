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بحضور نجوم الفن والأبطال.. 25 صورة من العرض الخاص لفيلم "سيكو سيكو"

11:37 م السبت 29 مارس 2025
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    اميرة اديب ونجوم وأبطال فيلم سيكو سيكو (2)
  • عرض 23 صورة
    اميرة اديب ونجوم وأبطال فيلم سيكو سيكو
  • عرض 23 صورة
    خالد الصاوي بطل فيلم سيكو سيكو (1)
  • عرض 23 صورة
    خالد الصاوي بطل فيلم سيكو سيكو (2)
  • عرض 23 صورة
    خالد الصاوي بطل فيلم سيكو سيكو
  • عرض 23 صورة
    خالد الصاوي
  • عرض 23 صورة
    طه دسوقي وزوجته من العرض الخاص لفيلم سيكو سيكو
  • عرض 23 صورة
    طه دسوقي وزوجته
  • عرض 23 صورة
    عصام عمر على السجادة الحمراء فيلم سيكو سيكو
  • عرض 23 صورة
    عصام عمر في لقاء تلفزيوني
  • عرض 23 صورة
    عصام عمر
  • عرض 23 صورة
    محمود عزب في العرض الخاص لفيلم سيكو سيكو
  • عرض 23 صورة
    احمد داش
  • عرض 23 صورة
    محمود عزب في العرض الخاص لفيلم سيكو سيكو
  • عرض 23 صورة
    محمود عزب في العرض الخاص لفيلم سيكو سيكو
  • عرض 23 صورة
    مريم الجندي فيلم سيكو سيكو
  • عرض 23 صورة
    نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم سيكو سيكو
  • عرض 23 صورة
    نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم سيكو سيكو
  • عرض 23 صورة
    احمد داش
  • عرض 23 صورة
    محمود عزب في العرض الخاص لفيلم سيكو سيكو
  • عرض 23 صورة
    نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم سيكو سيكو
  • عرض 23 صورة
    أحمد خالد صالح وهنادي مهنا
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كتب - معتز عباس:
تصوير - إسلام فاروق:

أقيم منذ قليل، حفل العرض الخاص لفيلم "سيكو سيكو"، الذي أقيم داخل إحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر، والذي ينافس في موسم عيد الفطر المبارك.

توافد نجوم الفن وأبطال وصناع فيلم "سيكو سيكو" على السجادة الحمراء، أبرزهم، الفنان طه دسويق، الفنان عصام عمر، والفنان محمود عزب، النجم خالد الصاوي، الفنان أحمد كشك، الفنانة الشابة أميرة أديب، الفنان الشاب معتز هشام، الفنان علي صبحي، الفنان أحمد داش وغيرهم.

فيلم "سيكو سيكو" من بطولة عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة، وعدد آخر من الفنانين. الفيلم من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، وإنتاج Film Square.


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فيلم سيكو سيكو عرض سيكو سيكو أميرة أديب طه دسوقي خالد الصاوي
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