بحضور نجوم الفن والأبطال.. 25 صورة من العرض الخاص لفيلم "سيكو سيكو"

كتب - معتز عباس:

تصوير - إسلام فاروق:

أقيم منذ قليل، حفل العرض الخاص لفيلم "سيكو سيكو"، الذي أقيم داخل إحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر، والذي ينافس في موسم عيد الفطر المبارك.

توافد نجوم الفن وأبطال وصناع فيلم "سيكو سيكو" على السجادة الحمراء، أبرزهم، الفنان طه دسويق، الفنان عصام عمر، والفنان محمود عزب، النجم خالد الصاوي، الفنان أحمد كشك، الفنانة الشابة أميرة أديب، الفنان الشاب معتز هشام، الفنان علي صبحي، الفنان أحمد داش وغيرهم.

فيلم "سيكو سيكو" من بطولة عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة، وعدد آخر من الفنانين. الفيلم من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، وإنتاج Film Square.



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