أول تعليق من رامز جلال على حلقة حسام حسن‬

كتب- محمد جعفر:

علق الفنان رامز جلال على حلقة الليلة من برنامجه رامز إيلون مصر، والتي استضاف فيها الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني.

ونشر رامز جلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة له مع الكابتن حسام حسن، وكتب: "مع العميد اللي مرضتش أكون معاة شديد".

مع العميد اللي مرضتش اكون معاة شديد 🔥💪

كابتن حسام حسن في #رامز_إيلون_مصر pic.twitter.com/cn3ErcYx6V — Ramez Galal (@ramezgalal) March 29, 2025

واستضاف رامز جلال، الكابتن حسام حسن في حلقة الليلة من برنامج المقالب الذي يذاع يومياً على قناة إم بي سي مصر في تمام الساعة السادسة مساءً

وتدور فكرة برنامج "رامز إيلون مصر" حول خداع الضيف وإقناعه بالمشاركة في لجنة تحكيم لبرنامج لاكتشاف المواهب يُدعى "جولدن تالنت"، ويشارك في اللجنة الفنانة نوال الزغبي، ونجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي محمد نور، إلى جانب رامز جلال، والمذيعة بسنت شمس، التي تتولى تقديم البرنامج.

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