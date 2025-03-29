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أول تعليق من رامز جلال على حلقة حسام حسن‬

10:43 م السبت 29 مارس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    حسام حسن في احد فقرات برنامج رامز ايلون مصر
  • عرض 6 صورة
    حسام حسن
  • عرض 6 صورة
    رامز جلال وحسام حسن بعد حلقة برنامج رامز ايلون مصر
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    حسام حسن ورامز جلال
  • عرض 6 صورة
    حسام حسن في برنامج رامز ايلون مصر
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كتب- محمد جعفر:

علق الفنان رامز جلال على حلقة الليلة من برنامجه رامز إيلون مصر، والتي استضاف فيها الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني.

ونشر رامز جلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة له مع الكابتن حسام حسن، وكتب: "مع العميد اللي مرضتش أكون معاة شديد".

واستضاف رامز جلال، الكابتن حسام حسن في حلقة الليلة من برنامج المقالب الذي يذاع يومياً على قناة إم بي سي مصر في تمام الساعة السادسة مساءً

وتدور فكرة برنامج "رامز إيلون مصر" حول خداع الضيف وإقناعه بالمشاركة في لجنة تحكيم لبرنامج لاكتشاف المواهب يُدعى "جولدن تالنت"، ويشارك في اللجنة الفنانة نوال الزغبي، ونجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي محمد نور، إلى جانب رامز جلال، والمذيعة بسنت شمس، التي تتولى تقديم البرنامج.

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حسام حسن رامز جلال رامز إيلون مصر
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