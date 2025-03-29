سميرة عبد العزيز : الإمام الشعراوي زار المسرح وأكد أنه ليس حرامًا‬

كتب- محمد جعفر

تحدثت الفنانة سميرة عبد العزيز عن لقائها بالشيخ الجليل محمد متولي الشعراوي، وكيف طلبت رأيه في حكم المسرح من الناحية الدينية.

وقالت خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: "ذهبت إلى منزله في حي الأزهر لمقابلته، حيث استقبلتني والدته الكريمة، وجلست معها لفترة طويلة لأستمع إلى تفاصيل حياتها اليومية، إذ كنت أستعد لتجسيد دور الأم في أحد الأعمال، وأردت أن أقترب أكثر من طبيعة الشخصية".

وأضافت: "سألتها عن الملابس التي كانت ترتديها، فأخرجت لي جلبابًا بسيطًا، حتى لا أختار شيئًا يبدو حديثًا ولا يتناسب مع الزمن الذي أُجسد فيه الشخصية".

تابعت سميرة عبد العزيز حديثها قائلة: "بعد لقائي بوالدته، سألت الإمام الشعراوي عن رأيه في المسرح، وهل هو حلال أم حرام؟"، فأجابها بحزم: "من قال إنه حرام؟ المسرح فنٌ عظيم، وأي شيء يُقدم القيم والأخلاق ولا يخالف الدين فهو حلال تمامًا".

وتابعت: لم يتوقف دعم الإمام الشعراوي للفن عند مجرد الحديث، بل حرص بنفسه على حضور أحد العروض المسرحية، مما كان بمثابة شهادة تقدير منه لهذا الفن الراقي.

واختتمت سميرة عبد العزيز حديثها قائلة: "لقد كان الإمام الشعراوي شخصية عظيمة، ودعمه للفن كان رسالة مهمة أكدت أن الفن الملتزم بالقيم الرفيعة لا يتعارض مع الدين".