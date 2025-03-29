سميرة عبد العزيز تكشف سبب ارتدائها الأسود والوصية الأخيرة لزوجها محفوظ عبد الرحمن‬

كتب- محمد جعفر:

تحدثت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز عن قصة زواجها من الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، مشيدة بشخصيته الراقية وكتاباته المميزة، التي وصفتها بأنها "عالم جميل من الإبداع والثقافة".

وكشفت خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنها ترددت في الموافقة على الزواج منه لمدة عام كامل، بسبب تجربة زواج سابقة كانت قد مرت بها، وحرصها على مستقبل ابنتها منار، إلا أن الصدفة لعبت دورًا كبيرًا في تسريع القرار، حيث التقت ابنتها بابنته خلال إحدى البروفات المسرحية، وبدأتا اللعب معًا، ليتبين لكل منهما أن والديهما غير متزوجين. فجاءت ابنة محفوظ عبد الرحمن تركض نحوه قائلة: "بابا، تزوجها، ليس لديها زوج!".

وتابعت سميرة ضاحكة: "شعرت بالخجل، لكن المخرج عباس أرناؤوط شجعني، وقال لي: لماذا ترفضين؟ هل تودين أن تبقي وحدك؟" وبعد عام من التفكير، تم الزواج خلال تواجدهما في تونس.

ووصفت سميرة عبد العزيز زواجها من محفوظ عبد الرحمن بأنه كان مثالًا للتفاهم والاحترام، مؤكدة أن خلافًا واحدًا فقط وقع بينهما خلال 35 عامًا من الحياة الزوجية. وأضافت: "كان إنسانًا ناضجًا، رقيق المشاعر، وعقله متزنًا، ولم يكن ليزعجني أبدًا".

قبل وفاته، أوصى محفوظ عبد الرحمن زوجته قائلًا: "لا تتركي الفن، فهو شيء جميل في حياتنا، وأنت تقدمينه بأسلوب محترم، فلا تتخلي عنه أبدًا." وقد التزمت سميرة عبد العزيز بهذه الوصية، مؤكدة أنها لا تزال تحرص على تقديم "الفن الجاد والمحترم"، ولا تفكر في الاعتزال احترامًا لرسالة زوجها الراحل.

وأكدت أنها لا تزال ترتدي اللون الأسود حدادًا عليه، فقد كان رحيله صدمة أثرت فيها بشدة، لكنها مستمرة في رسالتها الفنية لتكمل مشواره بالفن الهادف الذي كان يؤمن به.