سميرة عبد العزيز : جمال عبد الناصر كان السبب في احترافي التمثيل‬

كتب- محمد جعفر:

كشفت الفنانة سميرة عبد العزيز عن اللحظة التي غيّرت مسار حياتها وجعلتها تختار طريق التمثيل، مؤكدة أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان له تأثير كبير على هذا القرار.

وأوضحت خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنها تحتفظ بصورة عبد الناصر في منزلها حتى اليوم، اعتزازًا وتقديرًا له، لأنه كان السبب غير المباشر في احترافها التمثيل.

واستعادت ذكريات تكريمها أثناء دراستها الجامعية، حيث دُعيت لتكريمها في حفل رسمي، لكن والدها لم يُسمح له بالدخول لعدم حصوله على تصريح، فاضطر إلى الوقوف بعيدًا يراقبها وهي تتلقى التكريم.

وقالت سميرة عبد العزيز إنها عندما صعدت إلى المسرح لتسلُّم الجائزة، صافحت جمال عبد الناصر بكلتا يديها، غير عابئة بالكأس الذي كان يُقدَّم لها، وأضافت: "مدير الجامعة قال لي: خذي الكأس، فقلت له: حاضر، ولكنني كنت مشغولة تمامًا بتلك اللحظة التاريخية."

وأوضحت أن والدها يراقب المشهد من بعيد، وحين رأى التقدير الذي حظيت به ابنته من الرئيس، تبدلت قناعته تمامًا، وقال لها: "مدام الفن مقدَّر من الرئيس جمال عبد الناصر، فلا مانع من أن تصبحي ممثلة." وتابعت قائلة: "أبي عاش بعدها سنوات قليلة، لكنه كان فخورًا بي وبما قدمته".