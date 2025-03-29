بالصور.. وصول طه دسوقي وعصام عمر العرض الخاص لـ فيلم "سيكو سيكو"

كتب - معتز عباس:

تصوير - إسلام فاروق:

انطلق منذ قليل، حفل العرض الخاص لفيلم "سيكو سيكو"، المُقام داخل إحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر، والذي ينافس في موسم عيد الفطر المبارك.

ووصل الفنان طه دسوقي والفنان عصام عمر، أبطال فيلم "سيكو سيكو" السجادة الحمراء من قليل.

وتوافد نجوم الفن وأبطال وصناع فيلم "سيكو سيكو" على السجادة الحمراء، أبرزهم، الفنان محمود عزب، النجم خالد الصاوي، الفنان أحمد كشك، الفنانة الشابة أميرة أديب، الفنان الشاب معتز هشام، الفنان علي صبحي، الفنان أحمد داش وغيرهم.

فيلم "سيكو سيكو" من بطولة عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة، وعدد آخر من الفنانين. الفيلم من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، وإنتاج Film Square.