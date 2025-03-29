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بحضور نجوم الفن.. انطلاق العرض الخاص لفيلم "سيكو سيكو" (صور)

09:43 م السبت 29 مارس 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    احمد داش
  • عرض 11 صورة
    طه دسوقي وزوجته
  • عرض 11 صورة
    محمود عزب في العرض الخاص لفيلم سيكو سيكو
  • عرض 11 صورة
    محمود عزب في العرض الخاص لفيلم سيكو سيكو
  • عرض 11 صورة
    محمود عزب في العرض الخاص لفيلم سيكو سيكو
  • عرض 11 صورة
    محمود عزب في العرض الخاص لفيلم سيكو سيكو
  • عرض 11 صورة
    احمد داش
  • عرض 11 صورة
    نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم سيكو سيكو
  • عرض 11 صورة
    نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم سيكو سيكو
  • عرض 11 صورة
    طه دسوقي وزوجته من العرض الخاص لفيلم سيكو سيكو
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كتب - معتز عباس:
تصوير - إسلام فاروق:

انطلق منذ قليل، حفل العرض الخاص لفيلم "سيكو سيكو"، المُقام داخل إحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر، والذي ينافس في موسم عيد الفطر المبارك.

وتوافد نجوم الفن وأبطال وصناع فيلم "سيكو سيكو" على السجادة الحمراء، أبرزهم الفنان طه دسوقي، الفنان محمود عزب، النجم خالد الصاوي، الفنان أحمد كشك، الفنانة الشابة أميرة أديب، الفنان الشاب معتز هشام، الفنان علي صبحي، الفنان أحمد داش وغيرهم.

فيلم "سيكو سيكو" من بطولة عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة، وعدد آخر من الفنانين. الفيلم من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، وإنتاج Film Square.

فيلم سيكو سيكو عرض سيكو سيكو أحمد داش طه دسوقي محمود عزب
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