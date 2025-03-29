أحمد سعد يؤدي مناسك العمرة والجمهور يعلق
كتب - معتز عباس:
حرص المطرب أحمد سعد على تأدية مناسك عمرة شهر رمضان المبارك.
ونشر أحمد صورة له من أمام مسجد المدينة المنورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه".
وتفاعل الجمهور مع الصورة، جاءت التعليقات، كالتالي: ""اللهم تقبل دعواتك"، "الله يتقبل يا حبيبي"، "ربنا يتقبل منك صالح الأعمال"، "تقبل الله طاعتكم".
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وأهدى الفنان أحمد سعد زوجته سيارة جديدة من طراز "Range Rover"، تعبيرًا عن حبه لها، حيث شارك متابعيه على فيسبوك مقطع فيديو يوثق اللحظة.
وكتب أحمد سعد في منشوره: "والله لو رجع بيا الزمن ألف مرة لاختارك يا أجمل زوجة وأم لبناتي كل مرة".
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