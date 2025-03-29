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أحمد سعد يؤدي مناسك العمرة والجمهور يعلق

09:17 م السبت 29 مارس 2025

احمد سعد في العمرة

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كتب - معتز عباس:

حرص المطرب أحمد سعد على تأدية مناسك عمرة شهر رمضان المبارك.

ونشر أحمد صورة له من أمام مسجد المدينة المنورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه".

وتفاعل الجمهور مع الصورة، جاءت التعليقات، كالتالي: ""اللهم تقبل دعواتك"، "الله يتقبل يا حبيبي"، "ربنا يتقبل منك صالح الأعمال"، "تقبل الله طاعتكم".

وأهدى الفنان أحمد سعد زوجته سيارة جديدة من طراز "Range Rover"، تعبيرًا عن حبه لها، حيث شارك متابعيه على فيسبوك مقطع فيديو يوثق اللحظة.

وكتب أحمد سعد في منشوره: "والله لو رجع بيا الزمن ألف مرة لاختارك يا أجمل زوجة وأم لبناتي كل مرة".

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أحمد سعد عمرة شهر رمضان انستجرام أحمد سعد مسجد المدينة المنورة
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