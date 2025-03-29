ضحكوا علينا".. أحمد كشك يعلق على إعلان الإثنين‬ أول أيام عيد الفطر

كتب- محمد جعفر:

علق الفنان أحمد كشك على إعلان دار الإفتاء المصرية، بشأن إعلان الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك.

وكتب كشك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: " ضحكوا علينا يمين بالله ضحكوا علينا"، مشيراً في منشوره إلى دار الإفتاء المصرية.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية تعذر رؤية الهلال الليلة، مشيرًة إلى أن غداً الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الإثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

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