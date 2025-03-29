بـ"فستان أحمر".. هيفاء وهبي تهنئ جمهورها بعيد الفطر المبارك

كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة هيفاء وهبي متابعيها أحدث جلسة تصوير لها، من احتفالات عيد الفطر المبارك، وظهرت مرتدية فستان أحمر طويل.

ووجهت هيفاء التهنئة لجمهورها ومتابعيها بمناسبة عيد الفطر، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "عيد فطر سعيد مبارك عليكم، وعلى من تحبون، كل عام وأنتم بخير".

يذكر أن، هيفاء وهبي تشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "أرض جهنم" بطولة الفنان عمرو عبد الجليل، والفنان بيومي فؤاد.

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