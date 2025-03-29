إعلان

بـ"فستان أحمر".. هيفاء وهبي تهنئ جمهورها بعيد الفطر المبارك

08:57 م السبت 29 مارس 2025

هيفاء وهبي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة هيفاء وهبي متابعيها أحدث جلسة تصوير لها، من احتفالات عيد الفطر المبارك، وظهرت مرتدية فستان أحمر طويل.

ووجهت هيفاء التهنئة لجمهورها ومتابعيها بمناسبة عيد الفطر، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "عيد فطر سعيد مبارك عليكم، وعلى من تحبون، كل عام وأنتم بخير".

يذكر أن، هيفاء وهبي تشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "أرض جهنم" بطولة الفنان عمرو عبد الجليل، والفنان بيومي فؤاد.

اقرأ أيضا..

ياسمين عبدالعزيز تنشر صورًا بفستان الفرح وتعلق: "تصبيرة عشان لو محصلش نصيب"

هيفاء وهبي عيد الفطر المبارك انستجرام هيفاء وهبي عيد الفطر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

في إعلان رؤية هلال شوال.. المفتي يستحضر فلسطين بالدعاء والخريطة (صورة وفيديو)
الإفتاء: الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك