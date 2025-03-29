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ياسمين عبدالعزيز تنشر صورًا بفستان الفرح وتعلق: "تصبيرة عشان لو محصلش نصيب"

06:11 م السبت 29 مارس 2025
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    ليل وفارس أبو العزم في مسلسل وتقابل حبيب (4)
  • عرض 5 صورة
    ليل وفارس أبو العزم في مسلسل وتقابل حبيب (3)
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    ليل وفارس أبو العزم في مسلسل وتقابل حبيب (2)
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    ليل وفارس أبو العزم في مسلسل وتقابل حبيب
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز متابعيها على السوشيال ميديا، صورًا من الحلقات الأخيرة لمسلسل "وتقابل حبيب" والذي يعرض حاليا في دراما رمضان 2025.

ونشرت ياسمين صورًا لها بفستان الفرح مع أحمد فهمي الذي يجسد دور فارس أبو العزم، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتبت: "تصبيرة عشان لو محصلش نصيب".

يشارك في بطولة مسلسل وتقابل حبيب، العديد من الأبطال، أبرزهم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، بسنت شوقي، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، وعدد آخر من الفنانين.

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ياسمين عبدالعزيز رمضان 2025 مسلسل وتقابل حبيب مسلسلات رمضان 2025 أحمد فهمي
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