"لا عتاب بين الأحباب".. محمد رمضان يوجه رسالة لـ ياسمين صبري

كتب- هاني صابر:

وجه النجم محمد رمضان، رسالة للنجمة ياسمين صبري، بعد تداول وجود خلاف وقع بينهما خلال حضورهما سحور "ميديا هب".

وكتب رمضان، عبر حسابه على إنستجرام: "كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك، ورسالتي إلى الزميلة الجميلة ورفيقة النجاح ياسمين صبري (لا عتاب بين الأحباب) وكل سنة وانتي طيبة وناجحة في حياتك وعملك".

وخلال الأيام الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر ياسمين صبري وهي تتحدث لـ محمد رمضان في حضور محمد السعدي، قائلة: "مبروك يا ابني"، ليرد عليها رمضان، قائلًا: "يا ابني.. انتي مجنونة ولا إيه؟!".

وغضبت ياسمين من طريقة حديث رمضان، قائلة: "إيه ده"، لتقوم بعدها "ياسمين" بمغادرة المكان.

ياسمين صبري تشارك في دراما رمضان ببطولة مسلسل "الأميرة" بجانب نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبدالحليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

فيما يعرض لـ محمد رمضان في شهر رمضان 2025 برنامج "مدفع رمضان" ويذاع على قناة "دي ام سي" يوميًا بعد الافطار في تمام الساعة السادسة مساء.