عمرو سعد بعد اقتراب نهاية "سيد الناس": "استعدوا لعمل بفكر جديد"

كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان عمرو سعد، عن استعداده لخوض تجربة درامية جديدة، سيعلن عنها قريبا، وذلك تزامنا مع اقتراب الحلقة الأخيرة من مسلسل "سيد الناس".

وقال عمرو في الفيديو الذي نشره حساب قناة "إم بي سي مصر" على إنستجرام: "السنة الجاية استعدوا لعمل جديد، بفكر جديد، واتجاه جديد، ومفاجأة جديدة، وقريب جدا هنعلن عنها".

وتابع في رسالته للجمهور: "ادتوني طاقة إيجابية رهيبة ..حسستني إن الثقة بينا بتزيد ولازم أبقى قدها".

وأضاف: " سيد الناس حقق نجاح أكتر مما توقعت، وفخور بكل هذا النجاح والجدل، وبعتبر أن الجدل من صور النجاح، وبوعدكم اننا نبقى قد الثقة والمحبة اللي بينا".

مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.