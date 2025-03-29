ريهام حجاج: "شيرين أبو عاقلة شخصية بطولية لا يمكن اختزالها في مشهد واحد"

كتب- هاني صابر:

أعربت النجمة ريهام حجاج، عن سعادتها بنجاح مسلسل 'آثينا'، مؤكدة أن العمل يحمل العديد من القضايا المهمة التي تتناغم مع بعضها، دون أن يكون هناك أي موضوع مقحم على السياق الدرامي.

وقالت ريهام، ببرنامج سبوت لايت: "أهم شيء بالنسبة لي أن تأخذ كل قضية حقها في التناول والمعالجة، وأن يتم تقديمها بشكل متوازن ومترابط داخل السيناريو، وهذا ما وجدته في نص (آثينا)، حيث يحمل رسائل متعددة تهمنا جميعًا وتمس أبناءنا وشبابنا والمنطقة العربية بأكملها".

وتابعت: "كل تفصيلة في الشخصية كانت محسوبة بعناية، بدءًا من الشكل الخارجي وحتى أدق التفاصيل النفسية، أشكر رغدة وهلال على المجهود الكبير، وكذلك مصمم الأزياء أحمد الخواجة، حيث تم الاهتمام بكل الجوانب، وحتى مشاهد البيت لم يكن بها مكياج لإضفاء الواقعية على الدور".

واستكملت: "أنا لا أحب أن أصف نفسي كداعمة لقضية بعينها، لكنني أؤمن بأهمية تذكير الأجيال الجديدة وعدم السماح بأن تُنسى القضايا المصيرية، لأنها ليست مجرد قضايا سياسية، بل هي قضايا دينية واجتماعية ستؤثر علينا جميعًا".

وتطرقت إلى الجدل الذي أثير حول استلهام بعض المشاهد من قصة الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، موضحة أن المسلسل يتناول قضايا متعددة، وليس مخصصًا لشخصية بعينها، قائلة: "شيرين أبو عاقلة شخصية بطولية لا يمكن اختزالها في مشهد واحد، وإنما تحتاج إلى عمل متكامل من 30 حلقة، أو حتى فيلم سينمائي ضخم يُكتب له سيناريو قوي ويُنفذ بإبداع كبير. أما في 'آثينا'، فلدينا رمزية عامة لكل الصحفيين والأبطال الذين كانوا في الميدان منذ بداية القضية وحتى أحداث 7 أكتوبر، وهدفنا هو إبراز مدى صعوبة حياتهم وتضحياتهم من أجل نقل الحقيقة".