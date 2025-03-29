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نجمة "آراب جوت تالنت" تعلن ارتداء الحجاب وتحذف صورها بشعرها على إنستجرام

12:08 م السبت 29 مارس 2025

ياسمينا العلواني

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كتب- هاني صابر:

أعلنت المطربة ياسمينا العلواني، نجمة برنامج Arabs Got Talent، ارتداءها الحجاب.

ونشرت العلواني، فيديو لها بالحجاب، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اللهم ردنا إليك ردا جميلا".

وبعد فحص حساب ياسمينا العلواني على إنستجرام، تبين حذفها لجميع صورها بشعرها.

وقالت ياسمينا العلواني في الفيديو: "أنا قررت أتحجب وواخدة القرار ده بقالي سنين، وما دام فرض علينا يبقى فيه خير لينا".

وتابعت: "لما حسبتها بقلبي وعقلي لقيت نفسي اني لازم أخد الخطوة دي وأتحجب".

واستكملت: "عارفة إن حياتي هتتغير360 درجة بعد القرار ده، وعارفة إن قراري ده هيأثر على شغلي، وفيه شغل كنت متفقة عليه عارفة إنه خلاص مش هيبقى موجود".

وأضافت: "يا رب تكون خطوة حلوة، ويا رب يناولها لأي حد نفسه فيها".

يذكر أن ياسمينا العلواني اشتهرت بعد مشاركتها في برنامج المواهب "آراب جوت تالنت" في موسمه الرابع .

ياسمينا العلواني المطربة ياسمينا العلواني آراب جوت تالنت
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