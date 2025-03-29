أحدث ظهور لـ نسرين طافش وسط النيل .. والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها .

ونشرت نسرين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا والحب وأجواء رمضان الساحرة في النيل".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمالك يا عمري" ، "رمضان والقمر" ، "جميلة" ، "ملكة جمال العرب" ، "القمر و النيل" ، "نسرين العسل" ، "أحلى نسرين".

يذكر أن، نسرين طافش تشارك في مسلسل "بدون مقابل"بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، خالد سليم، أيتن عامر، وعدد من الفنانين.