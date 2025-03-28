منة شلبي تعلن بدء عرض مسرحية "شمس وقمر" ثالث أيام عيد الفطر

كتب- هاني صابر:

روجت الفنانة منة شلبي، لمسرحيتها الجديدة "شمس وقمر" التي تعرض بالمملكة العربية السعودية في عيد الفطر المبارك 2025.

ونشرت منة، بوستر المسرحية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "توكلنا على الله".

وتبدأ عرض مسرحية "شمس وقمر"ابتداء من ثالث أيام عيد الفطر في جدة .

تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي حول شخصية فتاة تُدعى قمر، تستغل الشبه الكبير بينها وبين ممثلة شهيرة على تيك توك، ويؤدي هذا التشابه إلى اختطاف الممثلة الحقيقية عن طريق الخطأ، لتبدأ رحلة مليئة بالمغامرات والمفارقات الكوميدية.

مسرحية "شمس وقمر" بطولة منة شلبي وبيومي فؤاد ومحمود الليثي ومحمد عبدالعظيم ودنيا سامي.