أول تعليق من مصطفى شعبان بعد انتهاء مونتاج مسلسل"حكيم باشا"

كتب- هاني صابر:

علق النجم مصطفى شعبان، على انتهاء عمليات مونتاج مسلسل "حكيم باشا" الذي يخوض بطولته ويعرض في شهر رمضان 2025.

وكتب شعبان، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "فركش آخر يوم في مونتاج حكيم باشا، شكرا جزيلا على الضيافة والفطار واللمة الحلوة والمجهود الكبير، شكرا شركة سينرجي المنتج تامر مرسي والشركة المتحدة، شكرا الأخ والفنان العزيز وقائد العمل الأستاذ عمرو درديري والمشرف العام على المشروع.

وتابع: "شكرا للمخرج أحمد خالد آمين ومدير التصوير محمد خالد والمونتير الرائع محمد بكر ومهندس الديكور خالد أمين وستايلست غادة وفيق ومهندس سلطان السمان ومهندس الصوت أشرف نجم والاكسسوار وطاقم الإنتاج المحترف بقيادة أشرف عبد المعبود و الأستاذ طارق زهران، وكل نجوم العمل خلف الكواليس.

وأضاف: "شكرا لكل زملائي النجوم على هذا المجهود الصادق والكواليس الرائعة وتوجها ربنا سبحانه بهذا النجاح الكبير و الغير مسبوق في مصر والعالم العربي".

وأختتم: "شكرا لكل الجمهور الكبير من كل مكان على المتابعة والرسائل من كل البلاد وتعليقاتكم الرائعة.. كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد عليكم جميعا".

مسلسل "حكيم باشا" من تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين، وبطولة مصطفى شعبان، رياض الخولي، دينا فؤاد، سهر الصايغ، منذر رياحنة، محمد نجاتي، أحمد صيام، محمد العمروسي، سلوى عثمان، أحمد فهيم، سلوى خطاب، عايدة فهمي، فتوح أحمد، أحمد فؤاد سليم، هاجر الشرنوبي، حازم إيهاب، أحمد عبدالله محمود.