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حاتم صلاح لـ رامز جلال: "ضهري واجعني يا رامز"

06:57 م الجمعة 28 مارس 2025
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كتب- هاني صابر:

حل الفنان حاتم صلاح، ضيفًا اليوم الجمعة 28 مارس 2025 على حلقة برنامج رامز إيلون مصر، الذي يقدمه رامز جلال، خلال موسم رمضان يوميًا بعد الإفطار مباشرة علي قناة MBC مصر.

وشهدت الحلقة صراخ وانفعال حاتم صلاح بعد ربطه في سرير ووقوعه في المقلب.

وقال حاتم لـ رامز جلال بالحلقة: "ضهري واجعني يا رامز".

وعلق رامز جلال على الملابس التي يرتديها حاتم صلاح خلال الحلقة، مازحا: "الجاكت ده كان قديم عند مكي ولا إيه يا نفادي".

ويعرض برنامج "رامز إيلون مصر" الذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة "إم بي سي مصر- MBC مصر" في تمام الساعة السادسة مساء.

يذكر أن، الفنان حاتم صلاح يشارك بشخصيتين مختلفتين في رمضان 2025 بمسلسلي "الغاوي"، و"إخواتي".

حاتم صلاح رامز جلال رامز ايلون مصر
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