رامز جلال مازحا حاتم صلاح: "الجاكت ده كان قديم عند مكي"

كتب- هاني صابر:

حل الفنان حاتم صلاح، ضيفًا اليوم الجمعة 28 مارس 2025 على حلقة برنامج رامز إيلون مصر، الذي يقدمه رامز جلال، خلال موسم رمضان يوميًا بعد الإفطار مباشرة علي قناة MBC مصر.

وعلق رامز جلال على الملابس التي يرتديها حاتم صلاح خلال الحلقة، مازحا: "الجاكت ده كان قديم عند مكي ولا إيه".

ويعرض برنامج "رامز إيلون مصر" الذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة "إم بي سي مصر- MBC مصر" في تمام الساعة السادسة مساء.

يذكر أن، الفنان حاتم صلاح يشارك بشخصيتين مختلفتين في رمضان 2025 بمسلسلي "الغاوي"، و"إخواتي".