ماذا قالت ماجدة خيرالله عن أحمد غزي ومسلسل "قهوة المحطة"؟

كتب- هاني صابر:

كشفت الناقدة ماجدة خيرالله، عن رأيها في الفنان أحمد غزي ومسلسل "قهوة المحطة".

وكتبت خيرالله، عبر حسابها على "فيسبوك": "أحمد غزي يتمتع بملامح مصري ويشبه رسومات وجوه من الفيوم، ودوره المثير في مسلسل قهوة المحطة، يؤكد موهبته وأنه سوف يكون من نجوم الغد إذا تمت رعايته الفنية، والمسلسل يزخر بكم من المبدعين واتتهم الفرصة مع نص بديع لعبد الرحيم كمال وقيادة فنية للمخرج اسلام خيري".

وتابعت: "من زمن لم نشاهد دورا يستحق الإشادة لبيومي فؤاد، ولكنه فعلها مع قهوة المحطة، وكأن عصاه سحرية لمست كل من علاء مرسي، وضياء عبد الخالق، فبدى كل منهما كأنه يعيد اكتشاف ذاته".

وأضافت: "قهوة المحطة حيث يجتمع الغرباء،وداخل كل منهم أسراره وأحلامه، تدور الأحداث بعد مقتل الشاب البريء مؤمن (أحمد غزي) الذي جاء من بلدته للقاهرة يحمل أحلامه في أن يغزو عالم الفن ويصير نجما، ولكن كانت المدينة قاسية فهرست أحلامه وهرسته شخصيا بلا مبرر مفهوم وكأنها لا تطيق أن يكون لأحدهم أحلاما تتحقق".

مسلسل قهوة المحطة بطولة أحمد غزي وأحمد خالد صالح ورياض الخولي وبيومي فؤاد وهالة صدقي وانتصار وحسن أبو الروس وغادة طلعت، وفاتن سعيد وأحمد ماجد وعلاء مرسي وضياء عبدالخالق وعلاء عوض ويوسف عثمان، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج اسلام خيري.