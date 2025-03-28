ريم مصطفى تفاجئ الجمهور بتقليد عادل إمام.. والجمهور: "محمد سامي سلمك واعتزل"

كتب- محمد أبو بكر:

نشرت الفنانة ريم مصطفى، مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "تيك توك"، ظهرت فيه وهي تقلد النجم عادل إمام في مسرحيته الشهيرة "الزعيم".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور على الفيديو، كالتالي: "محمد سامي سلمك تسليم أهالي واعتزل". بينما علق آخر: "والله ما كنت أعرفك إلا من التريند.. اشتهرتِ فوق الشهرة". وأضاف آخر: "أنت تريند لم تكوني تتوقعينه".

وكانت ريم تعرضت خلال الأيام الماضية لانتقادات بسبب مشهد لها في مسلسل "سيد الناس".

قصة مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس، تدور أحداثه في إطار شعبي، إذ تنقلب حياة "جارحي" الذي يجسد شخصيته عمرو سعد تمامًا بعد وفاة والده، ويجد نفسه أمام مستقبل مجهول مع ثروة ضخمة وماضٍ مليء بالأسرار، وفي الوقت نفسه، يواجه البطل مجموعة من الأعداء والخصوم، ما يجبره على خوض معارك وصراعات مستمرة لحماية عائلته والحفاظ على إرثه، وتتصاعد الأحداث بشكل درامي مثير، مليء بالمفاجآت والتقلبات التي تبقي المشاهدين في حالة ترقب دائم للنتيجة.

أبطال مسلسل سيد الناس

وتشارك ريم مصطفى في مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.