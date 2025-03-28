بالفيديو| محمد شاهين يعلق على تفاعل الجمهور مع دوره في "لام شمسية"

كتب- محمد أبو بكر:

أعرب الفنان محمد شاهين عن توتره بشأن ردود فعل الجمهور على دوره في مسلسل "لام شمسية"، مشيرًا إلى أن المشاهدين يتعاملون مع الشخصية وكأنها واقع حقيقي.

وقال شاهين، خلال برنامج "Et بالعربي" : "لسه مشوفتش ردود الناس في الشارع، وخايف شوية من ردود أفعالهم لأنهم واخدين الموضوع بشكل شخصي أوي، بس دي حاجة مفرحاني في الأول والآخر لأن الحمد لله الناس مصدقة اللي عملته، وأرجو أكون أفدت الناس لأن دا الهدف بالنسبة ليا".

وعن اعتراف شخصية يوسف بأن وسام هو المتحرش به في المسلسل، أضاف: "كل ما بيحصل حاجة سلبية لوسام، الناس بتبقى مبسوطة".

وأشار إلى أن الأخبار المتداولة عن دوره زادت من إحساسه بالمسؤولية، قائلًا: "في الأول كنت خايف من ردود الأفعال عشان هما واخدين الموضوع بشكل شخصي، حتى الأخبار بقت تنزل (محمد شاهين بيعمل كذا)".

"لام شمسية" تأليف مريم نعوم، بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، أسيل عمران، علي البيلي، ثراء جبيل، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد.