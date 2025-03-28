بعد غياب.. أحدث ظهور للمطرب جورج وسوف (صور)

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك المطرب جورج وسوف، جمهوره ومتابعيه، صورًا من أحدث ظهور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي.

ونشر "وسوف"، الصور عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الصحبة الحلوة".

ولاقت الصور تفاعلًا من محبيه، وانهالت عليه التعليقات، وجاءت بعضها كالتالي: "الله يطول بعمرك" ، "حبيب الروح" ، "الغالي علينا" ، "حبيبي يعطيك الصحة والعافية" ، "الملك".

يذكر أن، آخر أعمال جورج وسوف أغنية "رقصة أسباني" وطرحها على "يوتيوب" وهي من كلمات الشاعر الغنائي ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع باسم رزق، ومن إخراج جاد شويري.

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