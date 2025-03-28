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"سقف التمثيل العالي".. خالد النبوي يحيي ذكرى رحيل أحمد زكي

09:00 ص الجمعة 28 مارس 2025

الفنان خالد النبوي

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كتبت- نوران أسامة:

أحيا الفنان خالد النبوي، ذكرى رحيل النجم الراحل أحمد زكي، التي توافق يوم 27 مارس.

ونشر خالد النبوي، صورة أرشيفية للفنان الراحل، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "أحمد زكي سقف التمثيل العالي، لسه بنستمتع بفنك ونتعلم منك.. الله يرحمك".

خالد النبوي

ورحل أحمد زكي عن عالمنا بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 58 عامًا، تاركًا إرثًا فنيًا خالدًا من الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية التي لا تزال محفورة في أذهان الجمهور.

يُذكر أن، آخر أعمال خالد النبوي كان فيلم "أهل الكهف" بطولة غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، وصبري فواز، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

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