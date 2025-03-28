حدث بالفن | أزمة فنية بين عمرو دياب وعامر منيب وموسيقار يهاجم نجما

إعداد- نوران أسامة:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ أزمة فنية بين عمرو دياب وعامر منيب بسبب أغنية، وتفاصيل طرح أول أغاني ألبوم محمد رحيم، ياسمين عبد العزيز ترد على رسالة الإعلامية لميس الحديدي، وغيرها من الأخبار.