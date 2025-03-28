حدث بالفن | أزمة فنية بين عمرو دياب وعامر منيب وموسيقار يهاجم نجما
12:53 ص الجمعة 28 مارس 2025
إعداد- نوران أسامة:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ أزمة فنية بين عمرو دياب وعامر منيب بسبب أغنية، وتفاصيل طرح أول أغاني ألبوم محمد رحيم، ياسمين عبد العزيز ترد على رسالة الإعلامية لميس الحديدي، وغيرها من الأخبار.
مدفع رمضان محمد رمضان محمد فؤاد حسن دنيا هالة صدقي آسر ياسين مي عز الدين صلاح عبد الله نهى عابدين ياسمين عبد العزيز محمد رحيم رامز جلال عمرو دياب عامر منيب
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