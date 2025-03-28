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بالفيديو.. تعرف على المكان الحقيقي الذي شهد تصوير مسلسل "قهوة المحطة"

12:11 ص الجمعة 28 مارس 2025

مهندس الديكور أحمد فايز

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كتبت- نوران أسامة:

كشف مهندس الديكور أحمد فايز، عن مراحل تنفيذ ديكور مسلسل "قهوة المحطة" والمكان الحقيقي الذي شهد تصوير العمل الذي يُعرض حاليًا خلال النصف الثاني من شهر رمضان، موجّهًا رسالة شكر لفريق العمل.

ونشر "فايز"، مقطع فيديو عبر حسابه على فيسبوك، يستعرض فيه كواليس بناء ديكور شارع أحمد حلمي – رمسيس، وعلّق قائلًا: "استغرق العمل على الحارة شهرًا و15 يومًا (45 يومًا)".

وأضاف: "أكتر ردود الأفعال اللي فرحت بيها هى أن فيه ناس كتير افتكرت أننا بنصور في الشارع الحقيقي، شكرا لكل رجالتي اللي ساعدوني أننا نطلع الحارة بالشكل ده، ⁠وبشكر الأستاذ المخرج إسلام خيري ومدير التصوير أستاذ محمد سليمان وشركة سينرجى والأستاذ تامر مرسى و الأستاذ عمرو كمال، والمنتج الفنى أحمد أبوالفتوح ورجالته".

مسلسل قهوة المحطة بطولة أحمد غزي وأحمد خالد صالح ورياض الخولي وبيومي فؤاد وهالة صدقي وانتصار وحسن أبو الروس وغادة طلعت، وفاتن سعيد وأحمد ماجد وعلاء مرسي وضياء عبدالخالق وعلاء عوض ويوسف عثمان، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج اسلام خيري، إنتاج شركة سينرجي.

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مهندس الديكور أحمد فايز ديكور مسلسل قهوة المحطة مسلسل قهوة المحطة مسلسلات رمضان 2025
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