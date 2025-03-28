بهذه الكلمات.. أصالة تهنئ كندة علوش بمناسبة عيد ميلادها

كتبت- نوران أسامة:

حرصت الفنانة أصالة نصري، على تهنئة صديقتها الفنانة كندة علوش بمناسبة عيد ميلادها الذي يوافق يوم 27 مارس، ووجهت رسالة لها عبر حسابها بموقع إنستجرام.

وكتبت أصالة: "كل سنة وانتي حلوة، وجمالك يومًا عن يوم بيزيد لإنّك إنسانة منّ نوع خاص فيكي كلّ صفات الرقيّ والفهم وسعة الصدر وفيكي إيمان حقيقي ماشفت بحياتي له مثيل".

وتابعت: "ما شفتك يوم اشتكيتي من وجع أو من خذلان العطاء عندك ماله حدود ومابتعاتبي ومابتتوقّعي وبتبني مكانتك بالتجاوز وبتلاقي لكلّ تقصير تبرير وأنا جدّاً محظوظة بصداقتك وبفتخر فيكي وممتنة للأمان اللي غمرتيني فيه إنك دائماً موجودة بحياتي بأي وقت بحتاجك فيه".

وأضافت: " كل سنة وانتِي ست الستات وبدعي لك تشوفي كل الخير والصحة وتفرحي بعيلتك الرائعة ويخليلك حبيبك عمورة وولادك القمرات، وتضلي الخير والفرح والطمأنينة بحياة كل حبايبك ياأختي الصديقة الغالية كندة الحبيبة".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أصالة، أغنية "سوريا جنة" دعمًا للشعب السوري، والتي حقتت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها.

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