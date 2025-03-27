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بالصور.. نجوم "قلبي ومفتاحه" في ضيافة لميس الحديدي ثاني أيام عيد الفطر 2025

11:38 م الخميس 27 مارس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    فريق عمل قلبي ومفتاحه (
  • عرض 7 صورة
    فريق عمل قلبي ومفتاحه
  • عرض 7 صورة
    فريق عمل قلبي ومفتاحه
  • عرض 7 صورة
    لميس الحديدي وآسر ياسين
  • عرض 7 صورة
    دياب ضيف لميس الحديدي
  • عرض 7 صورة
    أشرف عبد الباقي
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كتبت- نوران أسامة:

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، فريق عمل مسلسل "قلبي ومفتاحه" الذي عُرض ضمن سباق دراما رمضان 2025.

ونشرت "لميس"، صورًا من كواليس الحلقة، وظهرت مع كل من أشرف عبد الباقي، آسر ياسين، دياب، ومحمود عزب، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "نجوم المسلسل الساحر قلبي ومفتاحه عندنا في العيد، يوم الإثنين".

مسلسل "قلبي ومفتاحه" تأليف مها الوزير وتامر محسن، بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، محمد دياب، أشرف عبدالباقي، سماء إبراهيم، أحمد خالد صالح، عايدة رياض، محمود عزب، إخراج تامر محسن.

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نجوم قلبي ومفتاحه نجوم قلبي ومفتاحه ببرنامج كلمة أخيرة لميس الحديدي ثاني أيام عيد الفطر لميس الحديدي سباق دراما رمضان 2025
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