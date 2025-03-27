تامر حسني يشيد بمسلسل "لام الشمسية".. ماذا قال؟

كتبت- سهيلة أسامة:

أشاد النجم تامر حسني بمسلسل "لام الشمسية"، وذلك عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة".

وكتب "حسني": "المؤلفون الكبار مريم نعوم وراجية حسن وكل من شاركهم، حقيقي تفوقتم على أنفسكم، موضوع خطير، لكم كل الاحترام والتقدير، الحوار حاصل بشكل عام، وحوار قصة البلاغة حوار تشبيهي عبقري".

وأضاف: "والحقيقة أن الأبطال وصناع العمل جميعهم يستحقون التحية، من أول الطفل "علي البيلي"، اللي هيفهم عظمة دوره لما يكبر شوية ويعرف هو قدم خير كبير قد إيه، يوعي بيه كل الأجيال القادمة، رغم خطورة الدور، إنت بطل حقيقي يا علي".

كما أشاد بأداء أبطال المسلسل قائلًا: "النجمة الرائعة أمينة خليل، مش جديد عليها الإحساس الرائع ده كله، والنجم أحمد السعدني اللي قدم أعظم أدواره، والنجم محمد شاهين اللي فعلا عمل دور عمره، وعن أداء الجميلة يسرى اللوزي، ونجمة المستقبل ياسمينا العبد، والفنانة الجميلة ثراء جبيل".

واختتم: "ألف مبروك دخول النجمة الرقيقة أسيل عمران الدراما المصرية، وعن عظمة الفنان الجميل علي قاسم، والموسيقى التصويرية الرقيقة اللي عظمتها في البساطة، مع الموسيقار مارسيل خليفة، أما المخرج كريم الشناوي، حفيفي يستحق كل التقدير والأحترام على اللوحة الفنية المتكاملة العظيمة، "لام الشمسية" مسلسل عظيم يستحق أهم الجوائز".

مسلسل "لام شمسية" يشارك في بطولته أحمد السعدني، محمد شاهين، صفاء الطوخي، يسرا اللوزي، ثراء جبيل، وياسمينا العبد، والطفل علي البيلي، ومن تأليف ورشة سرد للكاتبة مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

اقرأ أيضًا:

سبب تأجيل حلقة اليوم من برنامج "مدفع رمضان"

ياسمين عبد العزيز ترد على رسالة الإعلامية لميس الحديدي