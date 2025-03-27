رحمة أحمد فرج تنشر صورًا مع نجوم الفن.. وهدى المفتي تعلق

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة رحمة أحمد فرج، متابعيها صور تجمعها بعدد من نجوم الفن، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت رحمة، على الصور، قائلة: "الأحباب والقمرات، وبطوطة الصغير طلع عين أبوهم، أظن واضح في آخر صورة".

وتفاعلت الفنانة هدى المفتي مع المنشور، وعلّقت قائلة: "حزينة جدًا ورب العباد، كان نفسي أعرف أجي".

وضمت الصور عددًا من الفنانين من بينهم دنيا سامي، وآية سماحة وزوجها محمد السباعي، ومصطفى غريب.

وشاركت رحمة أحمد فرج في مسلسل "80 باكو" الذي عُرض في النصف الأول من شهر رمضان 2025، بطولة كلًا من هدى المفتي، دنيا سامي، محمد لطفي، خالد مختار، إخراج كوثر يونس.

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