نهى عابدين: "الجواز نصيب وأهم حاجة عندي شغلي وابني.. وهذا موقفي من الزوجة الثانية"

كتب- هاني صابر:

ردت الفنانة نهى عابدين، على سؤال جريء حول سبب عدم زواجها حتى الآن واستمرار انفصالها لسنوات طويلة، قائلة: "بقالي فترة طويلة منفصلة وملقتش اللي أنا عايزاه والجواز والطلاق قسمة ونصيب وأهم حاجة عندي الان شغلي وابني والموضوع مش تفكيري".

وقالت نهى عابدين، ببرنامج "أسرار"، إن أهم شيء عندها الآن هو شغلها وابنها ولو ظهر شخص في حياتها بالشكل الذي يرضيها ستوافق، مضيفة: "أهم مواصفات الشخص اللي ارتبط به يكون بني آدم ويحترم نفسه واللي حوله واختلافات الاخرين وما يحبوه ويحترم طبيعتهم وتجاربهم".

وأَضافت: "بحب الراجل يكون مفيش عنده عنصرية أو فرض رأيه وهي مش حرب وموضوع الحنية طبع في البني ادم، ومعرفش ربنا كاتب لي ايه وطبيعة العلاقات لكن مش شخصيتي أني أقبل أكون زوجة ثانية ومش تركيبتي ولو زواج أول دون إعلان دي حاجات ما بيننا".