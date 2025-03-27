بـ"إطلالة رمضانية".. أحدث ظهور لـ درة والجمهور يعلق (صور)

كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة درة، الأنظار إليها من خلال أحدث أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت درة، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "حاول تفرح بنفسك بأي شيء حققته في حياتك ولو كان بسيطا ، بصحتك، محبة البعض لك، انظر لجماليات حياتك ولو كانت بسيطة، وأشكر الله".

وظهرت "درة" في الصور بإطلالة رمضانية أنيقة ارتدت خلالها قفطان أنيق باللون الذهبي، ووضعت مكياج هادئ أبرز ملامحها.

وتخوض "درة" موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل إذاعي بعنوان "كدبة بيضا" ويذاع على راديو "نجوم إف إم".

وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، وهو بطولة كل من شريف رمزي ،شيماء سيف، أحمد صيام ، وإخراج إيهاب منير.

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