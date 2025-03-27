إعلان

صلاح عبد الله يشوق الجمهور للحلقة الأخيرة من مسلسل "وتقابل حبيب"

10:00 م الخميس 27 مارس 2025

صلاح عبد الله

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

شوق الفنان صلاح عبد الله، الجمهور للحلقة الأخيرة من مسلسله "وتقابل حبيب" المقرر عرضها خلال الأيام المقبلة.

ونشر "صلاح"، صورة لشخصيته في المسلسل عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "إمبارح بس عرفت النهاية قبل الفركش، بس طبعًا مش هقول لكم توقعوا".

مسلسل"وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، أنوشكا، نيكول سابا، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، ومنة عرفة، وإخراج محمد الخبيري.

صلاح عبد الله

اقرأ أيضًا:

هالة صدقي: "هقولكم سر وعارفة إني هتحسد من ستات مصر والعالم العربي"

أول تعليق من هدى الإتربي على تصرفات "روبوت" رامز جلال

صلاح عبد الله صلاح عبد الله بمسلسل وتقابل حبيب مسلسل وتقابل حبيب رمضان 2025 دراما رمضان 2025 مسلسلات رمضان 2025 صلاح عبد الله على انستجرام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نهى عابدين: "والدتي كانت شديدة عليا وضربتني وهذه العادات أثرت نفسيتنا"

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

عاجل| "وقف واستدعاء ومراقبة".. بيان من "حماية المستهلك" بشأن إعلان "بلبن" المسيء لشركة العبد للحلويات
خفض دعم المواد البترولية 51.4%.. كيف ترتفع أسعار البنزين خلال 2025؟
رسمياً.. أول دولة تعلن عيد الفطر الإثنين 1 شوال