صلاح عبد الله يشوق الجمهور للحلقة الأخيرة من مسلسل "وتقابل حبيب"

كتبت- سهيلة أسامة:

شوق الفنان صلاح عبد الله، الجمهور للحلقة الأخيرة من مسلسله "وتقابل حبيب" المقرر عرضها خلال الأيام المقبلة.

ونشر "صلاح"، صورة لشخصيته في المسلسل عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "إمبارح بس عرفت النهاية قبل الفركش، بس طبعًا مش هقول لكم توقعوا".

مسلسل"وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، أنوشكا، نيكول سابا، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، ومنة عرفة، وإخراج محمد الخبيري.

اقرأ أيضًا:

هالة صدقي: "هقولكم سر وعارفة إني هتحسد من ستات مصر والعالم العربي"

أول تعليق من هدى الإتربي على تصرفات "روبوت" رامز جلال