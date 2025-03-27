بفستان قصير.. نوال الزغبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صور)
09:55 م الخميس 27 مارس 2025
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كتبت- سهيلة أسامة:
خطفت النجمة نوال الزغبي، الأنظار إليها في أحدث إطلالة لها، وشاركت جمهورها بصور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.
وظهرت نوال بإطلالة أنيقة بفستان قصير، وعلقت: "مساء الخير".
جدير بالذكر أن نوال الزغبي تشارك كعضو لجنة تحكيم في برنامج المقالب "رامز إيلون مصر" إلى جانب لاعب كرة القدم السعودي محمد نور، والفنان رامز جلال.
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