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بفستان قصير.. نوال الزغبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صور)

09:55 م الخميس 27 مارس 2025
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  • عرض 2 صورة
    نوال الزغبي
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كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت النجمة نوال الزغبي، الأنظار إليها في أحدث إطلالة لها، وشاركت جمهورها بصور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وظهرت نوال بإطلالة أنيقة بفستان قصير، وعلقت: "مساء الخير".

جدير بالذكر أن نوال الزغبي تشارك كعضو لجنة تحكيم في برنامج المقالب "رامز إيلون مصر" إلى جانب لاعب كرة القدم السعودي محمد نور، والفنان رامز جلال.

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نوال الزغبي نوال الزغبي بفستان قصير نوال الزغبي على انستجرام
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