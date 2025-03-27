"قنبلة الجيل".. أول تعليق من رامز جلال على حلقة هدى الإتربي في"رامز إيلون مصر"

كتبت- نوران أسامة:

علق الفنان رامز جلال، على حلقة الفنانة هدى الإتربي، التي وقعت ضحية حلقة اليوم من برنامج "رامز إيلون مصر" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر".

ونشر رامز، صورة تجمعه بـ "هدى"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق: "قنبلة الجيل اللي دمرت الجيل".

وحلت الفنانة هدى الإتربي ضيفة حلقة الخميس 27 من برنامج "رامز إيلون مصر"، تقديم الفنان رامز جلال، والذي يعرض في تمام الساعة السادسة مساءًا عبر قناة "إم بي سي مصر MBC".

وقال رامز جلال عن هدى الإتربي في الفقرة التي تقابلا فيها مع الفنانة نوال الزغبي ولاعب كرة القدم محمد نور: "فخر الإنتاج المصري، والمعادي بتخرج إنتاج مش عادي".

وفي تقديمه لها قال رامز: "هعرفها إن الفن له هيبة واللي بتعمله ده مصيبة، مستحلية نفسها وهوقفها عند حدها".

وبدأ رامز حلقته قائلا "نجمة مشهورة متعرفش ليه، محدش عارف هل عشان نافخة الشفايف ولا زي القطايف، منبع الفيلر".

هدى الإتربي تشارك في السباق الرمضاني الحالي بالجزء الثاني من مسلسل العتاولة، المعروض على قناة MBC مصر، بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، ثراء جبيل، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، أحمد كشك، زينب العبد، إخراج أحمد خالد موسى.

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