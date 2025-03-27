نهى عابدين: "نجمة كبيرة حاربتني وحاولت إيذائي وترويج شائعات عليا ونصبت فخ"

كتب- هاني صابر:

أكدت الفنانة نهى عابدين، أن هناك نجمة كبيرة حاربتها وحاولت إيذاءها وطلعت عليها كلام غير صحيح، مشددة على أن هذه الفنانة حاولت نصب فخ لها أكثر من مرة لكنها لما تصل إلى شيء في النهاية لأن طبيعة اخلاقهما وتربيتهما مختلفة.

وقالت نهى عابدين، ببرنامج "أسرار"، إن هذه الفنانة لم تنجح في الحصول على شيء معها، مضيفة: "الفنانة دي معرفتش تعمل معايا حاجة يعني عايزة تركبني الغلط وتعمل لي مشكلة وهي كانت بتحاول تعمل حاجات شبه شخصيتها وتربيتها مينفعش أقولها".

ورفضت الافصاح عن اسم هذه الفنانة ولكن ما تقوله أنها ليست شبهها، مضيفة: "مضيقتش لما طلعت عليا كلام مش حقيقي واللي قالته عليا هيقعد لها وأنا حاليا قاعدة بتفرج عليها وعندها حاجة ومشاكل في حياتها بالفعل".