إعلان

نهى عابدين: "نجمة كبيرة حاربتني وحاولت إيذائي وترويج شائعات عليا ونصبت فخ"

09:31 م الخميس 27 مارس 2025

نهى عابدين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

أكدت الفنانة نهى عابدين، أن هناك نجمة كبيرة حاربتها وحاولت إيذاءها وطلعت عليها كلام غير صحيح، مشددة على أن هذه الفنانة حاولت نصب فخ لها أكثر من مرة لكنها لما تصل إلى شيء في النهاية لأن طبيعة اخلاقهما وتربيتهما مختلفة.

وقالت نهى عابدين، ببرنامج "أسرار"، إن هذه الفنانة لم تنجح في الحصول على شيء معها، مضيفة: "الفنانة دي معرفتش تعمل معايا حاجة يعني عايزة تركبني الغلط وتعمل لي مشكلة وهي كانت بتحاول تعمل حاجات شبه شخصيتها وتربيتها مينفعش أقولها".

ورفضت الافصاح عن اسم هذه الفنانة ولكن ما تقوله أنها ليست شبهها، مضيفة: "مضيقتش لما طلعت عليا كلام مش حقيقي واللي قالته عليا هيقعد لها وأنا حاليا قاعدة بتفرج عليها وعندها حاجة ومشاكل في حياتها بالفعل".

نهى عابدين نهى عابدين ببرنامج أسرار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"قنبلة الجيل".. أول تعليق من رامز جلال على حلقة هدى الإتربي في"رامز إيلون مصر"

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

عاجل| "وقف واستدعاء ومراقبة".. بيان من "حماية المستهلك" بشأن إعلان "بلبن" المسيء لشركة العبد للحلويات
خفض دعم المواد البترولية 51.4%.. كيف ترتفع أسعار البنزين خلال 2025؟
رسمياً.. أول دولة تعلن عيد الفطر الإثنين 1 شوال