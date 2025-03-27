ياسمين عبد العزيز ترد على رسالة الإعلامية لميس الحديدي

كتبت- سهيلة أسامة:

ردت الفنانة ياسمين عبد العزيز، على رسالة الإعلامية لميس الحديدي التي عبرت فيها عن إعجابها بمسلسل "وتقابل حبيب".

وأعادت ياسمين عبدالعزيز، نشر تدوينة لميس الحديدي، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "شكرًا لميس الحديدي.. إيه الكلام الحلو ده".

وكانت لميس الحديدي، كتبت عبر حسابها على فيسبوك: "رسالة إلى النجمة ياسمين عبد العزيز والكاتب المتميز عمرو محمود ياسين، فاضل 4 حلقات، هي ليل مش هتنتقم بقى.. إحنا تعبنا لها من الظلم بصراحة".

وأضافت: "مسلسل وتقابل حبيب يتسلل إليك بسلاسة شديدة، فترتبط بشخصياته حلقة ورا حلقة، ياسمين عبد العزيز نجمة امتلكت قلوب الناس في الكوميديا، وكمان قدرت مؤخراً أن تمتلك قلوبهم فى الدراما".

وأشادت لميس الحديدي بأداء أبطال المسلسل، مثل كريم فهمي، أنوشكا، نيكول سابا، خالد سليم، بسنت شوقي، محمود ياسين جونيور، بالإضافة إلى صلاح عبد الله ورشوان توفيق.

مسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، وإنتاج تامر مرسي، إخراج محمد الخبيري.

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